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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Мордовия
Рубин - Мордовия: обзор матча 20 марта 2016
Рубин
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
65'
Г. Карадениз
18'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Мордовия
90'
+1
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
О. Кузьмин
84'
73'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
М. Девич
65'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Р. Камболов
53'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Ткачук
46'
43'
Желтая карточка
И. Шитов
40'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
О. Власов
38'
Травма
О. Власов
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
О. Власов
14'
Замена
Е. Гапон
️️️️
М. Ломич
13'
Травма
М. Ломич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
32
Марко Девич
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
31
Бергстрем
4
Кверквелия
21
Котуньо
23
Кузьмин
88
Камболов
32
Девич
21
Оздоев
31
Ткачук
99
Канунников
97
Портнягин
3-3-3-1
25
Чебану
8
Дудиев
44
Рыков
97
Фибел
24
Шитов
16
Стеванович
32
Ломич
84
Власов
8
Махмудов
23
Мухаметшин
22
Самодин
31
Ткачук
61
Карадениз
61
Карадениз
31
Ткачук
88
Камболов
10
Цакташ
10
Цакташ
88
Камболов
32
Ломич
33
Гапон
33
Гапон
32
Ломич
84
Власов
25
Шипицин
25
Шипицин
84
Власов
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
Остались в запасе
Рубин
Мордовия
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Рубин - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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