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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Локомотив
Мордовия - Локомотив: обзор матча 19 июля 2015
Мордовия
19.07.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
60'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
Р. Нахушев
90'
+2
Замена
С. Самодин
️️️️
О. Власов
83'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Сысуев
77'
73'
Пенальти не реализован!
Майкон
Желтая карточка
Е. Гапон
70'
69'
Замена
Майкон
️️️️
П. Шкулетич
Замена
Д. Стеванович
️️️️
М. Дональд
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
Р. Шишкин
Желтая карточка
М. Дональд
58'
31'
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
(К)
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Максим Григорьев
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-2-2-2
77
Ревишвили
33
Гапон
55
Нахушев
44
Рыков
8
Дудиев
6
Ле Таллек
20
Дональд
84
Власов
88
Иванов
48
Луценко
8
Сысуев
4-1-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
17
Михалик
10
Григорьев
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
20
Дональд
16
Стеванович
16
Стеванович
20
Дональд
84
Власов
22
Самодин
22
Самодин
84
Власов
8
Сысуев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
32
Шкулетич
11
Майкон
11
Майкон
32
Шкулетич
Остались в запасе
Мордовия
Локомотив
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
7
Николай Кипиани
ЛВ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
22
Илья Лантратов
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Мордовия - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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