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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Спартак
Мордовия - Спартак: обзор матча 03 октября 2015
Мордовия
03.10.2015, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
3'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак
86'
Замена
В. Гранат
️️️️
Ромуло
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Э. Махмудов
74'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
72'
67'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
И. Попов
57'
Замена
А. Зотов
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Е. Шипицин
️️️️
О. Власов
56'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Я. Джало
46'
39'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Янник Джало
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
27
Ромуло
ОП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-4-1
25
Чебану
55
Нахушев
44
Рыков
97
Фибел
8
Дудиев
16
Стеванович
84
Власов
23
Мухаметшин
8
Махмудов
16
Джало
48
Луценко
3-4-1-1-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
16
Боккетти
18
Паршивлюк
15
Широков
27
Ромуло
23
Комбаров
71
Попов
10
Промес
14
Мовсисян
8
Махмудов
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Махмудов
16
Джало
29
Игнатович
29
Игнатович
16
Джало
84
Власов
25
Шипицин
25
Шипицин
84
Власов
27
Ромуло
13
Гранат
13
Гранат
27
Ромуло
14
Мовсисян
21
Зотов
21
Зотов
14
Мовсисян
71
Попов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
71
Попов
Остались в запасе
Мордовия
Спартак
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Мордовия - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Колосков Дмитрий (Уфа)
Стипиди Алексей (Краснодар)
Делегат:
Мишин Юрий (Москва)
Инспектор:
Иванов Николай (Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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