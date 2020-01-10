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Ромуло
Ромуло
Завершил карьеру
19 сентября 1990 (36), Пикос
#27 | Полузащитник
187 см | 82 кг
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Фото
Бывший хавбек «Спартака» Ромуло перешел в клуб из Китая
2020.01.10 13:57
7
Кубок Либертадорес. «Палмейрас» обыграл «Гремио»
2019.08.21 06:30
Фото
«Спартак» вручил Ромуло золотую медаль РФПЛ
2017.10.19 15:07
17
Вартапетов: «Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом»
2017.02.07 09:16
5
Фото
Зе Луиш – Ромуло: «Брат, мне будет тебя не хватать»
2017.01.15 20:23
5
Видео
«Фламенго» объявил о подписании контракта с Ромуло
2017.01.13 15:22
10
«Спартак» расторг контракт с Ромуло
2017.01.13 13:50
7
На днях Ромуло вернется в «Спартак»
2017.01.10 20:16
3
Ромуло надеется на положительный исход переговоров «Спартака» с «Фламенго»
2017.01.09 15:37
1
Источник: «Спартак» требует от Ромуло 1,5 миллиона за расторжение контракта
2017.01.08 20:32
5
Ромуло может не перейти во «Фламенго» из-за разногласий по сумме компенсации
2017.01.07 12:36
Ромуло сменит «Спартак» на «Фламенго» 11 января
2017.01.04 12:27
2
Ромуло готов разорвать контракт со «Спартаком» ради перехода во «Фламенго»
2017.01.02 12:42
11
Нигматуллин: «Не стоит переживать из-за возможного ухода Попова, Ромуло и Таски»
2016.12.22 18:00
2
Игнатьев не считает возможный уход Ромуло потерей для «Спартака»
2016.12.22 16:55
2
«Спартак» не готов отпустить Ромуло бесплатно
2016.12.18 11:38
8
Fox Sports: Ромуло заключил соглашение с «Фламенго»
2016.12.17 00:10
14
Фото
Ромуло готов вести переговоры с «Фламенго» после 1 января
2016.12.10 21:47
3
«Фламенго» не хочет платить за Ромуло 4,7 миллиона
2016.12.10 17:39
6
Багаж Ромуло при вылете в Бразилию составил 16 чемоданов
2016.12.10 15:16
7
Фото
Ромуло планирует вернуться в Москву в январе
2016.12.09 11:06
2
Полузащитник «Спартака» Ромуло близок к переходу в «Фламенго»
2016.12.07 01:09
8
Ромуло: «В «Спартаке» все понимают друг друга, мы как семья»
2016.11.30 15:07
2
«Коринтианс» хочет купить у «Спартака» Ромуло
2016.11.04 23:17
21
«Фламенго» планирует приобрести полузащитника «Спартака» Ромуло
2016.10.26 13:09
2
Ромуло вернулся в общую группу «Спартака»
2016.10.07 14:26
3
Ромуло из-за травмы не поможет «Спартаку» в матче против «Зенита»
2016.10.01 19:28
4
Ромуло: «Каррера живет игрой вместе с нами»
2016.09.16 09:44
4
Глушаков: «Локомотив» – достойный соперник»
2016.09.11 19:51
2
«Фенербахче» может приобрести у «Спартака» Ромуло
2016.08.17 10:08
8
1
2
3
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Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
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