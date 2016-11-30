Ромуло: «В «Спартаке» все понимают друг друга, мы как семья»

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал об атмосфере в московской команде. По словам бразильца, игроки красно-белых чувствуют себя счастливыми.

– Вы в последнее время не так часто играете за «Спартак». Но наверняка со стороны увидели, изменилось ли что-то в стиле игры команды?

– Команда стала четкой, я бы такое определение дал. И очень крепкой. Массимо Каррера много времени уделяет тактике, расположению игроков на поле. Просит, чтобы мы располагались как можно ближе друг к другу. Мы уверены в своих силах, но это все приходит с победами.

– Кстати, у «Спартака» шесть побед подряд.

– И это поднимает настроение. За то время, что я в «Спартаке», мы впервые побеждаем в шести матчах подряд. Думаю, это рекорд. Положительные результаты влияют и на атмосферу в команде, мы все счастливы.

– Можно сказать, что «Спартак» стал семьей?

– Да, мы – семья, команда едина, все друг другу помогают, причем не только на поле, но и за его пределами.

– Какой матч в первом круге больше всего запомнился?

– Последний, против «Терека». Игра не была великолепной с точки зрения техники. Но то, какой характер показал «Спартак», как боролся за победу до последней минуты, значит многое. И еще отметил бы матч с «Амкаром». Мы пытались забить гол до последней секунды и получили свою награду.

– «Спартак» оторвался от «Зенита» на шесть очков. Хорошее преимущество, или могло быть еще больше?

– Хорошее, но всегда хочется большего. Тем не менее, все зависит от нас самих.

– С этим отрывом можно играть спокойно?

– Нет, рано нам успокаиваться. На каждый матч нужно выходить, как на финал. Тренер именно так и говорит перед встречами. А если дашь слабину, соперник это увидит. Но с приходом зимы становится еще сложнее. Будем играть еще и против стихии