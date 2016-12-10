Ромуло готов вести переговоры с «Фламенго» после 1 января

Полузащитник «Спартака» Ромуло прокомментировал возможность перехода во «Фламенго», а также заявил, что готов вести переговоры с другими клубами после 1 января 2017 года.

«Многое было сказано о моем переходе во «Фламенго», в том числе говорилось и о деталях трансфера. Я благодарен фанатам команды за то, что они хотят видеть меня, но мой контракт со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года, поэтому я смогу вести переговоры с любым клубом только с 1 января. Сейчас я хочу насладиться праздниками со своей семьей и друзьями», – написал бразильский футболист на своей странице в Instagram.