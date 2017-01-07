Ромуло может не перейти во «Фламенго» из-за разногласий по сумме компенсации

«Спартак» может не отпустить хавбека Ромуло во «Фламенго». Причина состоит в нежелании красно-белых расставаться с игроком бесплатно. Ранее сообщалось, что 26-летний футболист уже согласовал с бразильским клубом трехлетний контракт. «Стервятники» надеются, что Ромуло удастся договориться со «Спартаком» о расторжении договора, срок которого истекает летом этого года, чтобы не платить за игрока компенсацию.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ромуло принял участие в 10-ти встречах, отметившись двумя результативными передачами.