Нигматуллин: «Не стоит переживать из-за возможного ухода Попова, Ромуло и Таски»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что возможный уход из команды Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромуло не станет сильным ударом для красно-белых. Как отметил ветеран, все трое не считались основополагающими футболистами в построении игры.

«Уход игроков из клуба говорит о том, что они стали не нужны команде. Им подыскивается другое место работы. Попов, Ромуло и Таски находились не на ведущих ролях в «Спартаке». Не стоит сильно переживать по этому поводу.

Конечно, каждый из них имеет свои сильные стороны. Просто так футболисты не могли оказаться в коллективе красно-белых. Видимо, в системе Карреры они не играют роль «первых скрипок». Думаю, «Спартак» либо усилил эти линии, либо планирует усилить», – заявил Нигматуллин.