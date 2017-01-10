На днях Ромуло вернется в «Спартак»

По информации maratimba.com, «Фламенго» пока никак не может согласовать со «Спартаком» условия трансфера хавбека Ромуло. По этой причине 26-летний игрок на днях прибудет в расположение московского клуба. Тем не менее, как сообщает источник, полузащитник красно-белых вновь отправится в Бразилию уже на следующей неделе, чтобы заключить со «стервятниками» соглашение сроком на три года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ромуло записал в свой актив две результативные передачи в восьми встречах.