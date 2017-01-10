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    На днях Ромуло вернется в «Спартак»

    По информации maratimba.com, «Фламенго» пока никак не может согласовать со «Спартаком» условия трансфера хавбека Ромуло. По этой причине 26-летний игрок на днях прибудет в расположение московского клуба. Тем не менее, как сообщает источник, полузащитник красно-белых вновь отправится в Бразилию уже на следующей неделе, чтобы заключить со «стервятниками» соглашение сроком на три года.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Ромуло записал в свой актив две результативные передачи в восьми встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 января 2017, 03:05

      Пластинка заведена...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:26

      Первый уже сбежал

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 20:20

      А сколько чемоданов с собой из Москвы увозил...Матушка Россия так просто никого не отпускала))

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