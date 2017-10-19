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«Спартак» вручил Ромуло золотую медаль РФПЛ

19 октября 2017, 15:07
17

«Спартак» передал бывшему полузащитнику команды Ромуло золотую медаль чемпионата России сезона-2016/17.

«Вы ведь помните Ромуло? Сегодня его брат, Даниэль, приехал в офис клуба, чтобы получить и передать экс-спартаковцу заслуженную медаль за победу в чемпионате России!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что в чемпионском сезоне «Спартака» Ромуло провел восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В конце 2016 года хавбек перешел во «Фламенго».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ромуло
Комментарии (17)
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СеняШахты
1508415036
Спартак чемпион!!!
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Сержтир
1508417106
Как же это правельно!
Ответить
alexivanof197
1508417362
награда нашла героя
Ответить
Поль
1508417485
Спартак, красаво!
Ответить
Алекc
1508419968
бляха муха, а я сначала подумал, что это Ромуло так изменился)))))))))))))))))))
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Полная Канистра
1508421900
СВОИХ НЕ ЗАБЫВАЕМ
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Tostao
1508422797
Вот это правильно, вот это по-человечески!
Ответить
Romio-xxx
1508426442
Лучше бы Аленичева так помнили с Титовым!!!
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OfaZavr
1508427100
Свой вклад тоже внес, хорошо что не оставили без внимания.
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DOCTOR PENALTY
1508429471
Хорошо, когда всё по-честному. Молодцы.
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