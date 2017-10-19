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    «Спартак» вручил Ромуло золотую медаль РФПЛ

    «Спартак» передал бывшему полузащитнику команды Ромуло золотую медаль чемпионата России сезона-2016/17.

    «Вы ведь помните Ромуло? Сегодня его брат, Даниэль, приехал в офис клуба, чтобы получить и передать экс-спартаковцу заслуженную медаль за победу в чемпионате России!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    Напомним, что в чемпионском сезоне «Спартака» Ромуло провел восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В конце 2016 года хавбек перешел во «Фламенго».

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.10.2017 15:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +195

      Colonist 20 октября 2017, 12:37

      Я бы и Аленичеву дал медаль!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      shpilman > Colonist 20 октября 2017, 14:21

      ему давали, он отказался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 11:01

      одна передача на зе в матче с цска чего стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 19:11

      Хорошо, когда всё по-честному. Молодцы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 19 октября 2017, 18:55

      Радионов как то не рад этому))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:31

      Свой вклад тоже внес, хорошо что не оставили без внимания.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx 19 октября 2017, 18:20

      Лучше бы Аленичева так помнили с Титовым!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 октября 2017, 17:19

      Вот это правильно, вот это по-человечески!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2017, 17:05

      СВОИХ НЕ ЗАБЫВАЕМ

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2017, 16:32

      бляха муха, а я сначала подумал, что это Ромуло так изменился)))))))))))))))))))

      9
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 октября 2017, 15:51

      Спартак, красаво!

      9
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