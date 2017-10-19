«Спартак» вручил Ромуло золотую медаль РФПЛ

«Спартак» передал бывшему полузащитнику команды Ромуло золотую медаль чемпионата России сезона-2016/17.

«Вы ведь помните Ромуло? Сегодня его брат, Даниэль, приехал в офис клуба, чтобы получить и передать экс-спартаковцу заслуженную медаль за победу в чемпионате России!» – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что в чемпионском сезоне «Спартака» Ромуло провел восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В конце 2016 года хавбек перешел во «Фламенго».