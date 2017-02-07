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    Вартапетов: «Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у бывшего полузащитника столичного клуба Ромуло из-за некомпетентности врачей одной из немецких специализированных клиник.

    «Не буду называть врачей и учреждения, но мы решили больше не обращаться в эти немецкие клиники. Ромуло еще уехал в отпуск в Бразилию, где ему неудачно сделали реконструктивную операцию на колене. Была целая серия осложнений. Сейчас об этом уже можно сказать: в какой-то момент стоял вопрос о профессиональной пригодности бразильца. Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом.

    Ромуло был оптимистично настроен, доверял нам и в конце концов удалось справиться с его проблемой. Блестяще провел операцию профессор Марианни из клиники «Вилла Стюарт», – рассказал Вартапетов.

    Известно, что Ромуло продолжит карьеру на родине в клубе «Фламенго», с которым футболист подписал контракт в январе этого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2017 09:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 7 февраля 2017, 12:44

      удачи ему и здоровья

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 7 февраля 2017, 09:22

      чет не верится, что в Германии могли сделать не качественную операцию... все таки одни из лучших клиник находятся именно там и в Италии...

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > RedGreenHooligan 7 февраля 2017, 11:03

      Одна из 1000 операций может быть неудачной. Врачи все-таки не боги.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > RedGreenHooligan 7 февраля 2017, 11:04

      Всё ошибаются,даже лучшие...и к профессии это отношения не имеет.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 февраля 2017, 09:22

      Приходил в Спартак перспективным игроком олимпийской сборной Бразилии, но травмы подкосили...Однозначно здоровья ему!

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