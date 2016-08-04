Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013