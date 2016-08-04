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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - АЕК
Спартак - АЕК: обзор матча 04 августа 2016
Спартак
04.08.2016, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЕК
89'
И. Тричковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - АЕК
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Ещенко
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
И. Тричковски
Пас отдал
Х. Ларена
88'
Замена
Н. Энглезу
️️️️
Т. Тете
84'
Замена
А. Баррера
️️️️
В. Болевич
Желтая карточка
А. Ребров
83'
81'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
А. Мурильо
78'
Желтая карточка
А. Мурильо
Желтая карточка
Е. Макеев
77'
Замена
Ромуло
️️️️
Р. Зобнин
68'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Джано
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
АЕК
31
Рубен Миньо
ВР
11
Хорхе Ларена
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Давид Катала
(К)
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Тете Тете
ЛП
18
Андер Мурильо
ОП
14
Владимир Болевич
ОП
13
Жоан Томас
АП
10
Иван Тричковски
ПП
9
Андре Алвес
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
АЕК
13
Микель Саизар
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
8
Акоран Баррера
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
77
Костас Мидиккис
ЦФ
4-3-2-1-1
32
Ребров
16
Боккетти
2
Кутепов
3
Мередит
34
Макеев
23
Комбаров
20
Фернандо
38
Ещенко
47
Зобнин
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
4-2-2-1-1
31
Миньо
21
Ортис
5
Мойсов
6
Катала
11
Ларена
18
Мурильо
14
Болевич
10
Тричковски
11
Тете
13
Томас
9
Алвес
38
Ещенко
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
38
Ещенко
47
Зобнин
27
Ромуло
27
Ромуло
47
Зобнин
7
Джано
88
Глушаков
88
Глушаков
7
Джано
11
Тете
33
Энглезу
33
Энглезу
11
Тете
14
Болевич
8
Баррера
8
Баррера
14
Болевич
18
Мурильо
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
18
Мурильо
Остались в запасе
Спартак
АЕК
17
Александр Зуев
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
77
Костас Мидиккис
ЦФ
13
Микель Саизар
ВР
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
77
Костас Мидиккис
ЦФ
13
Микель Саизар
ВР
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Спартак - АЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Главный судья:
Александер Харкам
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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