Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4-1-3-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
20
Уортон
11
Джонсон
15
Камада
18
Сарр
29
Гессан
22
Ларсен
3-2-2-3
1
21
Мирамон
4
Саборит
14
Гарсия
7
Ледеш
17
Понс
7
Роден
9
11
Байич
22
15
Миличевич
11
Джонсон
10
Пино
10
Пино
11
Джонсон
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
21
Мирамон
2
Иоанну
2
Иоанну
21
Мирамон
9
13
13
9
7
Роден
25
Кириаку
25
Кириаку
7
Роден
14
Гарсия
32
Мудражия
32
Мудражия
14
Гарсия
11
Байич
30
30
11
Байич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
АЕК
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
35
Christodoulos Thoma
ЦП
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
35
Christodoulos Thoma
ЦП
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кристал Пэлас - АЕК
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
2
Количество передач
605
246
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.23
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против АЕК Ларнака, 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»