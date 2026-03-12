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  • «Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 21:50
Кристал Пэлас
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
АЕК
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
АЕК
1
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
(К) ЛЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
17
Пере Понс
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
АЕК
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
35
Christodoulos Thoma
ЦП
30
Enzo Cabrera
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
4-1-3-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
26
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
20
Уортон
11
Джонсон
15
Камада
18
Сарр
29
Гессан
22
Ларсен
3-2-2-3
1
21
Мирамон
4
Саборит
14
Гарсия
7
Ледеш
17
Понс
7
Роден
9
11
Байич
22
15
Миличевич
11
Джонсон
10
Пино
10
Пино
11
Джонсон
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
21
Мирамон
2
Иоанну
2
Иоанну
21
Мирамон
9
13
13
9
7
Роден
25
Кириаку
25
Кириаку
7
Роден
14
Гарсия
32
Мудражия
32
Мудражия
14
Гарсия
11
Байич
30
30
11
Байич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
АЕК
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
35
Christodoulos Thoma
ЦП
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
51
Андреас Параскевас
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
35
Christodoulos Thoma
ЦП
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кристал Пэлас - АЕК
1
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
2
Количество передач
605
246
Сейвы
0
4
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.23
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против АЕК Ларнака, 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака

«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЕК Кристал Пэлас
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