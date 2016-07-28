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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Спартак
АЕК - Спартак: обзор матча 28 июля 2016
АЕК
28.07.2016, четверг, 18:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Спартак
65'
А. Алвес
39'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Спартак
Замена
Т. Янну
️️️️
Ж. Томас
85'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Т. Тете
76'
72'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Джано
ГОЛ! 1:1!
А. Алвес
Пас отдал
Т. Тете
65'
Желтая карточка
Ж. Томас
64'
59'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
49'
Желтая карточка
Д. Комбаров
39'
ГОЛ! 0:1!
Джано
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
Д. Катала
35'
10'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
31
Рубен Миньо
ВР
33
Элиас Хараламбус
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Давид Катала
(К)
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Тете Тете
ЛП
14
Владимир Болевич
ОП
11
Хорхе Ларена
ОП
13
Жоан Томас
АП
10
Иван Тричковски
ПП
9
Андре Алвес
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
АЕК
13
Микель Саизар
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
18
Андер Мурильо
ОП
10
Костас Хараламбидис
ПП
77
Костас Мидиккис
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Миньо
33
Хараламбус
5
Мойсов
6
Катала
21
Ортис
14
Болевич
11
Ларена
11
Тете
10
Тричковски
13
Томас
9
Алвес
4-3-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
88
Глушаков
7
Джано
47
Зобнин
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
13
Томас
19
Янну
19
Янну
13
Томас
11
Тете
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
11
Тете
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
7
Джано
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Джано
Остались в запасе
АЕК
Спартак
77
Костас Мидиккис
ЦФ
13
Микель Саизар
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
18
Андер Мурильо
ОП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
77
Костас Мидиккис
ЦФ
13
Микель Саизар
ВР
33
Никос Энглезу
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
18
Андер Мурильо
ОП
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча АЕК - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
ГСЗ
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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