19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
АЕК
АЕК
3-2-2-3
1
14
Гарсия
4
Саборит
2
Иоанну
17
Понс
7
Ледеш
7
Роден
9
22
15
Миличевич
11
Байич
4-1-3-2
44
Бенитес
23
Канвот
26
Лакруа
3
Ричардс
3
Митчелл
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
11
Джонсон
22
Ларсен
29
Гессан
9
27
Роберж
27
Роберж
9
17
Понс
32
Мудражия
32
Мудражия
17
Понс
14
Гарсия
13
13
14
Гарсия
7
Роден
25
Кириаку
25
Кириаку
7
Роден
10
Рубио
10
Рубио
11
Байич
30
30
11
Байич
11
Джонсон
2
Муньос
2
Муньос
11
Джонсон
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
3
Ричардс
16
Лерма
16
Лерма
3
Ричардс
29
Гессан
10
Пино
10
Пино
29
Гессан
23
Канвот
14
Матета
14
Матета
23
Канвот
Остались в запасе
АЕК
Кристал Пэлас
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
41
Mathías González
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
53
Jackson Izquierdo
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
41
Mathías González
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
Остались в запасе
53
Jackson Izquierdo
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча АЕК - Кристал Пэлас
2
2
3
Всего ударов по воротам
6
29
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
7
21
Офсайды
2
3
Количество передач
297
693
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
2
15
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.28
3.18
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию ответного матча АЕК Ларнака против «Кристал Пэлас», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»
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Источник: «Бомбардир»