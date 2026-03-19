Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
АЕК
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
63' Э. Саборит
13' И. Сарр 99' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
(К) ЛЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
(К) ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
АЕК
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
32
Роберт Мудражия
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
10
Вальдо Рубио
ЛВ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
Кристал Пэлас
53
Jackson Izquierdo
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-2-2-3
1
14
Гарсия
4
Саборит
2
Иоанну
17
Понс
7
Ледеш
7
Роден
9
22
15
Миличевич
11
Байич
4-1-3-2
44
Бенитес
23
Канвот
26
Лакруа
3
Ричардс
3
Митчелл
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
11
Джонсон
22
Ларсен
29
Гессан
9
27
Роберж
27
Роберж
9
17
Понс
32
Мудражия
32
Мудражия
17
Понс
14
Гарсия
13
13
14
Гарсия
7
Роден
25
Кириаку
25
Кириаку
7
Роден
10
Рубио
10
Рубио
11
Байич
30
30
11
Байич
11
Джонсон
2
Муньос
2
Муньос
11
Джонсон
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
3
Ричардс
16
Лерма
16
Лерма
3
Ричардс
29
Гессан
10
Пино
10
Пино
29
Гессан
23
Канвот
14
Матета
14
Матета
23
Канвот
Остались в запасе
АЕК
Кристал Пэлас
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
41
Mathías González
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
53
Jackson Izquierdo
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
41
Mathías González
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
Остались в запасе
53
Jackson Izquierdo
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча АЕК - Кристал Пэлас
2
2
3
Всего ударов по воротам
6
29
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
7
21
Офсайды
2
3
Количество передач
297
693
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
88
Удары мимо ворот
2
15
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.28
3.18
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию ответного матча АЕК Ларнака против «Кристал Пэлас», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»

АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кристал Пэлас АЕК
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+