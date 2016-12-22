Игнатьев не считает возможный уход Ромуло потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный уход Ромуло из «Спартака». Ранее сообщалось, что полузащитник намерен вернуться к себе на родину в Бразилию.

«Ромуло, на мой взгляд, является футболистом довольно обыкновенным. Таски тоже ярко проявлял себя в других клубах, чего не смог сделать в коллективе красно-белых. Поэтому не думаю, что подобные кадровые изменения повлекут какие-то проблемы. Если эти футболисты покинут клуб, значит, руководители уже нашли достойную замену», – заявил Игнатьев.