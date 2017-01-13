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    «Фламенго» объявил о подписании контракта с Ромуло

    Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло официально стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

    Напомним, сегодня московская команда объявила о расторжении договора с футболистом. Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника – восемь матчей в РФПЛ и две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    13.01.2017 15:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 января 2017, 18:24

      Что называется "любовь была без радости, разлука без печали". После тяжелейшей травмы Ромуло так и не вернулся на уровень памятной игры с Барсой. Удачи в новом клубе!

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy > oyabun 13 января 2017, 19:37

      Родина поможет вернуться на былой уровень, гляди и в топ 5 лучших европейских чемпионатов переберется, возраст позволяет

      1
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 13 января 2017, 16:32

      Жаль!Отличный игрок!Спасибо за все!Удачи!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > roma33rus 13 января 2017, 18:18

      Не жаль. Он не основным игроком был после травмы.Ему пора домой было еще летом.

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 13 января 2017, 16:17

      Удачи

      2
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      Рейтинг: +80

      emdroof 13 января 2017, 16:11

      эх, помню как барсе забил, было многообещающее начало как для него, так и для болельщиков, жаль сломался, удачи

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 января 2017, 16:11

      Одну результативную передачу я не забуду никогда. Шикарный разрез: https://www.youtube.com/watch?v=FZoGIJamZ7U

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сергей Свояк 13 января 2017, 18:20

      Он сам охуел от такого разреза, он Промесу отдавал.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Тraumtanzеr 14 января 2017, 01:53

      Верно! Но, вышло красиво!

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 13 января 2017, 15:29

      Удачи тебе Ромуло

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