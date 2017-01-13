«Фламенго» объявил о подписании контракта с Ромуло

Что называется "любовь была без радости, разлука без печали". После тяжелейшей травмы Ромуло так и не вернулся на уровень памятной игры с Барсой. Удачи в новом клубе!
Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло официально стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Напомним, сегодня московская команда объявила о расторжении договора с футболистом. Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника – восемь матчей в РФПЛ и две результативные передачи.
Contratação #DePrimeira! Bem-vindo, Rômulo! Novo reforço rubro-negro para a temporada 2017! pic.twitter.com/uMlf8NaE2g— Flamengo (@Flamengo) 13 января 2017 г.