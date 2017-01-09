Ромуло надеется на положительный исход переговоров «Спартака» с «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло заявил, что хочет вернуться в Бразилию и надеется на положительный исход переговоров между красно-белыми и «Фламенго». Ранее сообщалось, что московский клуб не намерен отпускать игрока бесплатно этой зимой и требует от «стервятников» компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Действующее соглашение 26-летнего хавбека истекает в июне.

«Я хочу вернуться в Бразилию. Там отличные болельщики, иная атмосфера в раздевалке и, естественно, другая мотивация. Но вопрос пока остается открытым. Надеюсь на положительный исход переговоров, который положит конец любым спекуляциям по поводу моего трансфера», – сказал Ромуло.