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    Ромуло надеется на положительный исход переговоров «Спартака» с «Фламенго»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло заявил, что хочет вернуться в Бразилию и надеется на положительный исход переговоров между красно-белыми и «Фламенго». Ранее сообщалось, что московский клуб не намерен отпускать игрока бесплатно этой зимой и требует от «стервятников» компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Действующее соглашение 26-летнего хавбека истекает в июне.

    «Я хочу вернуться в Бразилию. Там отличные болельщики, иная атмосфера в раздевалке и, естественно, другая мотивация. Но вопрос пока остается открытым. Надеюсь на положительный исход переговоров, который положит конец любым спекуляциям по поводу моего трансфера», – сказал Ромуло.

    Источник: Globo

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    09.01.2017 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 января 2017, 16:10

      После травмы так и не смог вернуться на свой прежний уровень, а может на само деле это и есть его потолок! В любом случае жаль, когда ждали ждали в Спартак был какой-то оптимистичный прогноз!

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