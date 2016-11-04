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«Коринтианс» хочет купить у «Спартака» Ромуло

4 ноября 2016, 23:17
21

Полузащитник «Спартака» Ромуло оказался в сфере интересов «Коринтианса».

Сообщается, что переговоры относительно этого трансфера начались на этой неделе. По информации источника, агент игрока Карлос Лейте состоит в хороших отношениях с руководством бразильского клуба.

Напомним, Ромуло перешел в «Спартак» из «Васко да Гама» в 2012 году. Его нынешний контракт с московским клубом истекает летом 2017 года.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Коринтианс Спартак Ромуло
Комментарии (21)
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ufos73
1478292732
Не лишний в клубе, подстраховывает основных ЦП, Но если сам хочет, то надо продавать, в этом сезоне можно и без него обойтись.
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omnikolaev
1478294314
Кариока - 2
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VVM1964
1478295144
ЧТО ТО НЫНЧЕ ИГРОКИ СПАРТАКА ПОШЛИ НАРАСХВАТ .
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TY13R
1478296699
возвращать бразильцев на родину стало уже традицией)))
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cska-62
1478299478
Ромуло - очень качественный игрок в самом футбольном возрасте. Ну а поскольку в "Спартаке", наконец, появился ТРЕНЕР, то заиграет запросто... И поможет команде.
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alexis02lion
1478308446
Он давно хочет домой. Можно для начала в аренду сдать. Посмотреть. Тем более в аренде можно сразу прописать за сколько смогут выкупить. Вполне реальный трансфер, так как зимой в Спартаке явно будет пополнение, Каррера по ходу уже в поиске усиления.
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RedWhiteFans2
1478310268
Надо в аренду отдать.
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radga
1478321578
Ромуло - очень качественный футболист. Да, после травмы не вышел на тот уровень с каким приехал в Спартак, но это и понятно, после такой травмы - многие заканчивают с футболом. Он и в этом состоянии он очень хорош. Продавать такого уровня футболиста? Здесь торопится не надо. Для начало нужно найти для замены.
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oyabun
1478329087
Если бразилец хочет вернуться на любимые солнечные пляжи Капакабаны, его уже никакими деньгами не удержать. Здесь они всего лишь зарабатывают, а счастливы только в родной Бразилии.
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ivanthebest
1478348946
Нужно продлевать... Для глубины состава очень хороший игрок.
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