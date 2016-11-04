«Коринтианс» хочет купить у «Спартака» Ромуло

Полузащитник «Спартака» Ромуло оказался в сфере интересов «Коринтианса».

Сообщается, что переговоры относительно этого трансфера начались на этой неделе. По информации источника, агент игрока Карлос Лейте состоит в хороших отношениях с руководством бразильского клуба.

Напомним, Ромуло перешел в «Спартак» из «Васко да Гама» в 2012 году. Его нынешний контракт с московским клубом истекает летом 2017 года.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.