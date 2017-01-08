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    Источник: «Спартак» требует от Ромуло 1,5 миллиона за расторжение контракта

    Полузащитник «Спартака» Ромуло в скором времени может стать игроком «Фламенго». По информации источника, московский клуб требует с хавбека компенсацию в размере 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта. В таком случае футболист может присоединиться к бразильской команде на правах свободного агента уже на следующей неделе.

    Действующий контракт Ромуло со «Спартаком» рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за московский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Twitter

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    08.01.2017 20:32
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