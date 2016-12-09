Ромуло планирует вернуться в Москву в январе

Полузащитник «Спартака» Ромуло находится сейчас в Бразилии, но планирует вернуться в Москву в январе.

«Я с семьей сейчас в Рио-де-Жанейро. Очень приятно приехать домой с чемоданами, полными хороших историй и рождественских подарков. Хочу насладиться отдыхом с семьей и теплом в Рио-де-Жанейро, так как зима и «Спартак» ждут меня в январе», – написал Ромуло в своем Instagram.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту «Спартака» со стороны «Фламенго». Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до середины 2017 года.