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    Полузащитник «Спартака» Ромуло близок к переходу в «Фламенго»

    Бразильский полузащитник «Спартака» Ромуло в январе может покинуть клуб. Футболист и его представители вступили в переговоры с «Фламенго».

    Контракт игрока истекает летом 2017 года. Отмечается, что представители бразильского клуба намерены выкупить права на Ромуло не дожидаясь окончания его соглашения с красно-белыми.

    26-летний хавбек выступает за москвичей с 2012 года. На его счету 61 матч и три забитых гола.

    Источник: Globo

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    07.12.2016 01:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 декабря 2016, 11:35

      Ну и правильно-держать игрока который и в основу то не попадает-это деньги на ветер.Лучше присмотреть кого либо.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Диктор 7 декабря 2016, 18:00

      По твоей логике, в клубе должно быть человек 15... Ведь основа не резиновая, всех не всунешь...

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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 декабря 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Продать конечно можно, но... Летом продали Парщивлюка, а теперь собираются купить Шишкина, так как справа не кому играть кроме еЩЕНКО...

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ufos73 7 декабря 2016, 11:37

      Твоя грамотность показывает уровень твоего воспитания. Очень жаль что среди болельщиков есть такие.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Диктор 7 декабря 2016, 17:58

      Даааа.... Твоя то же не фонтан )))

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 7 декабря 2016, 09:04

      Игрок то неплохой, но не более. Да и самого Ромуло понять можно. Выходит на замену изредка, а так лавку полирует. Практика ему нужна настоящая игровая. Плюс извечная тяга бразильцев вернуться играть на родину. Изъявит если желание, надо отпускать

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 декабря 2016, 01:59

      Не нужно отпускать сейчас его, для обоймы весьма хороший игрок... Продлить контракт и не затягивать до последнего...

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