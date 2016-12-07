Полузащитник «Спартака» Ромуло близок к переходу в «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Спартака» Ромуло в январе может покинуть клуб. Футболист и его представители вступили в переговоры с «Фламенго».

Контракт игрока истекает летом 2017 года. Отмечается, что представители бразильского клуба намерены выкупить права на Ромуло не дожидаясь окончания его соглашения с красно-белыми.

26-летний хавбек выступает за москвичей с 2012 года. На его счету 61 матч и три забитых гола.