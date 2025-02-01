Филин из «Химок» рассказал, как поведет себя при встрече с экс-партнером Зинченко

Защитник «Химок» Александр Филин сообщил, что не общается с Александром Зинченко. Они знакомы по «Уфе».

– Вы жили вместе с Зинченко. Можете назвать его другом?

– С Зинченко дружили, однозначно. С академии дружили, жили вместе в Уфе. Сейчас не поддерживаем связь, с учeтом всей ситуации как-то отдалились друг от друга. Возможно, когда-то будем общаться, дружить опять.

– После событий 2022 года у вас сильно испортилось общение?

– С Зинченко – да. Перестали общаться после событий. Ну, мы и перед этими событиями уже как-то всe равно отдалились, с учeтом расстояния: у всех своя жизнь, свои семьи, это нормально.

– Если бы вы встретились на поле, подошли бы к нему поговорить?

– Да, если бы встретились на поле, 100% подошeл бы поговорить, почему нет. Он не сделал мне ничего плохого, только хорошее помню. Я не вправе к человеку плохо относиться, так как лично мне он ничего плохого не сделал.