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  • Филин из «Химок» рассказал, как поведет себя при встрече с экс-партнером Зинченко

Филин из «Химок» рассказал, как поведет себя при встрече с экс-партнером Зинченко

Защитник «Химок» Александр Филин сообщил, что не общается с Александром Зинченко. Они знакомы по «Уфе».

– Вы жили вместе с Зинченко. Можете назвать его другом?

– С Зинченко дружили, однозначно. С академии дружили, жили вместе в Уфе. Сейчас не поддерживаем связь, с учeтом всей ситуации как-то отдалились друг от друга. Возможно, когда-то будем общаться, дружить опять.

– После событий 2022 года у вас сильно испортилось общение?

– С Зинченко – да. Перестали общаться после событий. Ну, мы и перед этими событиями уже как-то всe равно отдалились, с учeтом расстояния: у всех своя жизнь, свои семьи, это нормально.

– Если бы вы встретились на поле, подошли бы к нему поговорить?

– Да, если бы встретились на поле, 100% подошeл бы поговорить, почему нет. Он не сделал мне ничего плохого, только хорошее помню. Я не вправе к человеку плохо относиться, так как лично мне он ничего плохого не сделал.

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Источник: «Советский спорт»

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01.02.2025 18:52
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1738451867
Ну что ещё может сказать персонаж с двумя паспортами?.. Как говорится "и вашим и нашим". Вообще зачем таких подписывать? Мы и их ставим в неудобное положение, и сами становимся объектом провокаций. "" ""
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Гор--google
1738484453
Не понятно,за какие такие качества за него ещё и борьба идёт? Получает пас отдаёт вправо или чуть вперёд,остроты от него н какой,средний игрочишко,у на с вряд-ли заиграл в первой пятёрке команд.Не понятно вообще, как Сити на него повелось? Это как арабы ПСЖ на алиментщика сафонова,такая же ошибка
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