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Семак заявил, что «Зенит» не платил за Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей трансферной кампании.

  • Единственным новичком «Зенита» в январе стал Луис Энрике.
  • Бразильского вингера выкупили за 33 миллиона евро, однако в «Зените» утверждают, что это обмен на Артура и Вендела.
  • Далее петербуржцы собираются потратить еще 25-35 миллиона евро на Родриго Салазара и правого защитника (Уэсли / Александр Сильянов).

– Покупка Луиса Энрике за внушительную сумму – это пожарная мера, чтобы переломить ход чемпионата, или перестроение давно напрашивалось?

– Думаю, любая команда имеет свой срок службы, жизни. У кого-то он дольше. Если так посмотреть, наверное, редко есть игроки, которые задерживаются в клубе более трех лет и показывают класс. Изменения назрели, по поводу покупки – это лишь номинально, вы прекрасно понимаете, что это обмен игроков.

Клуб в это трансферное окно ничего не тратит, продажа Клаудиньо, обмен игроков – это тоже входит в план предсезонной подготовки. Мы понимаем, что можем сделать, а что – нет. На сегодняшний день – это оптимизация тех позиций, которые требуют усиления. Клаудиньо изъявил желание [покинуть клуб], думаю, удалось найти решение, которое устроило игрока и клуб, сейчас мы ищем замену на эту позицию.

Что касается Артура – ждали от него большего, но не совсем получилось, хотя он тоже внес свою лепту в результаты команды, мы ему благодарны за это. По поводу Вендела – все прекрасно понимают, что игрок на протяжении нескольких лет изъявляет желание продолжить карьеру в другом чемпионате или вернуться домой. Здесь клуб пошел навстречу, появилась возможность совершить сделку обмена.

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Источник: Sport24

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01.02.2025 20:22
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Комментарии (13)
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Номэд
1738431593
Видимо сельдерей в бом.жарне и бухгалтерией заведает.
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DOCTOR PENALTY
1738432351
Сельмаг перешёл на бартер?..
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serhio80
1738436356
Сам Зенит может и не платил) там много вариантов через какое юрлицо оплату провели)
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TIMOTHY
1738436796
Артур забил чемпионский гол, если что! А это не лепта Семак, а очень даже огромный вклад в успех команды
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R_a_i_n
1738470860
Это не Зенит, а МММ инвест какой-то. Ничего не платят они, ага)))
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Каратель помойников
1738477020
Бананами просроченными из магнита рассчитался)))
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