Губерниев назвал российского тренера, соответствующего европейскому уровню

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Об отставке Станислава Черчесова. Отмечу, что всe к этому шло. Но мне кажется, что это новый президент федерации пришeл, Черчесова приглашал предыдущий. С моей точки зрения нужно было всe-таки иначе.

Неужели неинтересно было казахстанской стороне просто открыть отборочный цикл с Черчесовым, вот честно. Потому что мне кажется, что команда выглядела бы совсем по-другому. Всe-таки он там коренную перестройку затеял. Да, результат был так себе, но по крайней мере Черчесов отдавал себе отчeт. До этого команда тоже звeзд с неба не хватала, однако тренера назначают, чтобы уволить. Это истина, поэтому, к сожалению, у Черчесова в Казахстане не получилось.

Ждeм, что он что-нибудь солидное возглавит в России. Он не пропадeт в любом случае. Не в России, так где-нибудь в Европе. Он тренер европейского уровня. В Польше работал, в Австрии, в Венгрии», – сказал Губерниев.