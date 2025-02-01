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  • Губерниев назвал российского тренера, соответствующего европейскому уровню

Губерниев назвал российского тренера, соответствующего европейскому уровню

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Об отставке Станислава Черчесова. Отмечу, что всe к этому шло. Но мне кажется, что это новый президент федерации пришeл, Черчесова приглашал предыдущий. С моей точки зрения нужно было всe-таки иначе.

Неужели неинтересно было казахстанской стороне просто открыть отборочный цикл с Черчесовым, вот честно. Потому что мне кажется, что команда выглядела бы совсем по-другому. Всe-таки он там коренную перестройку затеял. Да, результат был так себе, но по крайней мере Черчесов отдавал себе отчeт. До этого команда тоже звeзд с неба не хватала, однако тренера назначают, чтобы уволить. Это истина, поэтому, к сожалению, у Черчесова в Казахстане не получилось.

Ждeм, что он что-нибудь солидное возглавит в России. Он не пропадeт в любом случае. Не в России, так где-нибудь в Европе. Он тренер европейского уровня. В Польше работал, в Австрии, в Венгрии», – сказал Губерниев.

  • Черчесов возглавлял сборную Казахстана с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью в Лиге наций.
  • Черчесова заменил Али Алиев.

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Источник: «Советский спорт»

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01.02.2025 20:36
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Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1738433376
Здесь Губерниев прав.
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БАЗАРА НЕТ
1738437679
А я вот не хочу чтобы он тренировал наши клубы! Токсичный он
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Тинез Розоп
1738438867
Махачкалу или Грозный. Там свой будет…
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subbotaspartak
1738465718
Есть заграничный паспорт? Всё. Тренер европейский...
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SLADE2019
1738482997
Для Польши и Венгрии у нас и без Черчесова хватит специалистов, которые смогли бы там работать. А вот с чего это он вдруг перестройку в сборной Казахстана затеял - это вопрос. Там что плеяда молодых и одаренных игроков появилась? Теперь, со всей этой свистопляской, у Лички напряженка начнется (по моему мнению). Динамо захочет его взять.
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