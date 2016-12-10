«Фламенго» не хочет платить за Ромуло 4,7 миллиона

Полузащитник «Спартака» Ромуло вызвал интерес со стороны «Фламенго». По информации TomarTV, бразильский клуб не делал официальных предложений московской команде по переходу футболиста, однако общается с самим игроком.

Сообщается, что красно-черные контактируют с самим игроком и надеются убедить его разорвать действующий контракт, который рассчитан до лета 2017 года. «Фламенго» не хочет платить за игрока 4,7 миллиона евро и планирует заполучить его в качестве свободного агента.