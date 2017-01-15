Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зе Луиш – Ромуло: «Брат, мне будет тебя не хватать»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш попрощался с полузащитником команды Ромуло, который недавно покинул московский клуб и присоединился к «Фламенго». Напомним, бразилец защищал цвета красно-белых с 2012 года.

    «Брат, даже не знаю, что и сказать. Внутри меня смешанные чувства. С одной стороны, рад видеть тебя счастливым, но с другой – очень жаль, что ты нас оставил. Желаю тебе удачи по жизни. Буду по тебе тоскавать. Даже если мы больше никогда не увидимся, то все равно всегда будем вместе, брат», – написал Зе Луиш на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2017, 11:35

      Ничего, Зе, тебе нового бразильца подгоняют уже - будет с кем поговорить на родном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Bisikleta 15 января 2017, 22:53

      Ромуло хороший футболист. Но травмы сломали его как игрока к сожалению. Вряд ли он выйдет на тот уровень, когда его вызывали в сборную Бразилии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 января 2017, 21:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все негры считают друг друга братьями?!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3689

      lordmrv > Сергей Свояк 15 января 2017, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нет, только дураки. как говорится, дурак дурака...

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 16 января 2017, 11:44

      А что вы минусуете? Заметил, спросил) А они мне устроили тут ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11