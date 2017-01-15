Зе Луиш – Ромуло: «Брат, мне будет тебя не хватать»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш попрощался с полузащитником команды Ромуло, который недавно покинул московский клуб и присоединился к «Фламенго». Напомним, бразилец защищал цвета красно-белых с 2012 года.

«Брат, даже не знаю, что и сказать. Внутри меня смешанные чувства. С одной стороны, рад видеть тебя счастливым, но с другой – очень жаль, что ты нас оставил. Желаю тебе удачи по жизни. Буду по тебе тоскавать. Даже если мы больше никогда не увидимся, то все равно всегда будем вместе, брат», – написал Зе Луиш на своей странице в Instagram.