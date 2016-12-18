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«Спартак» не готов отпустить Ромуло бесплатно

18 декабря 2016, 11:38
8

«Спартак» не собирается отпускать полузащитника Ромуло бесплатно. Ранее в СМИ появились слухи о том, что в услугах 26-летнего хавбека заинтересован «Фламенго».

Бразильцы рассчитывают на то, что Ромуло расторгнет контракт с красно-белыми и перейдет к ним бесплатно.

«Ромуло надеется, что клуб разрешит ему уйти бесплатно, но этого не будет. Если бразильский клуб не предложит сумму, которая устроит «Спартак», то игрок останется в России до конца контракта», – комментирует ситуацию источник, близкий к московскому клубу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Фламенго Спартак Ромуло
Комментарии (8)
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кошмарик
1482051152
хитрожопые Ромуло и Фламенго.. но Федун хитрожопее...
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Maxim Nik
1482052483
Ромуло как будто первый год футболом занимается.
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Kulimen
1482052495
Офигеть футболисты простые...как контракт заключать, так там такие дебаты по поводу своей зарплаты выдают, а как контракт отработать до конца, так захотелось клуб сменить, и отпускайте его бесплатно.
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filosof sparty
1482052850
Федуна надурить???)))))))
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Joko21
1482056183
Бразильские клубы много хотят
Ответить
Asbjorn
1482058985
Вот это запросы,на халяву не получится
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egrrr
1482074367
контракт у него на сколько?
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