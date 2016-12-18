«Спартак» не готов отпустить Ромуло бесплатно

«Спартак» не собирается отпускать полузащитника Ромуло бесплатно. Ранее в СМИ появились слухи о том, что в услугах 26-летнего хавбека заинтересован «Фламенго».

Бразильцы рассчитывают на то, что Ромуло расторгнет контракт с красно-белыми и перейдет к ним бесплатно.

«Ромуло надеется, что клуб разрешит ему уйти бесплатно, но этого не будет. Если бразильский клуб не предложит сумму, которая устроит «Спартак», то игрок останется в России до конца контракта», – комментирует ситуацию источник, близкий к московскому клубу.