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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Мордовия
Амкар-Пермь - Мордовия: обзор матча 28 сентября 2015
Амкар-Пермь
28.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
56'
А. Шаваев
65'
Г. Пеев (П)
23'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Мордовия
Замена
А. Курзенев
️️️️
Б. Идову
89'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Чума
86'
Желтая карточка
А. Прудников
84'
Желтая карточка
А. Шаваев
82'
78'
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Власов
71'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Иванов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Пеев
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Шаваев
56'
Замена
Г. Пеев
️️️️
С. Баланович
49'
39'
Желтая карточка
Т. Фибел
26'
Желтая карточка
А. Дудиев
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
36
Александр Панцырев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
5
Арзуманян
23
Баланович
30
Идову
32
Йовичич
91
Бутко
8
Шаваев
89
Прудников
21
Чума
4-2-3-1
25
Чебану
8
Дудиев
97
Фибел
44
Рыков
55
Нахушев
6
Ле Таллек
16
Стеванович
88
Иванов
23
Мухаметшин
84
Власов
48
Луценко
23
Баланович
7
Пеев
7
Пеев
23
Баланович
21
Чума
77
Салугин
77
Салугин
21
Чума
30
Идову
91
Курзенев
91
Курзенев
30
Идову
84
Власов
29
Игнатович
29
Игнатович
84
Власов
88
Иванов
8
Махмудов
8
Махмудов
88
Иванов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Мордовия
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Амкар-Пермь - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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3 : 0
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09.03.2020
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0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай (Санкт-Петербург)
Гаврилин Максим (Владимир)
Делегат:
Пышкин Виктор (Москва)
Инспектор:
Французов Сергей (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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