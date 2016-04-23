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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Мордовия
Спартак - Мордовия: обзор матча 23 апреля 2016
Спартак
23.04.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия
48'
С. Боккетти
58'
К. Промес
42'
С. Самодин
62'
Е. Луценко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Мордовия
90'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
83'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Луценко
80'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Дудиев
Желтая карточка
А. Зуев
79'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
78'
78'
Замена
М. Тишкин
️️️️
И. Шитов
Желтая карточка
И. Попов
77'
66'
Желтая карточка
Э. Махмудов
62'
ГОЛ! 2:2!
Е. Луценко
Пас отдал
А. Дудиев
Желтая карточка
С. Боккетти
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Боккетти
48'
Замена
Джано
️️️️
А. Зотов
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Пас отдал
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
(К)
ЦЗ
23
Дмитрий Комбаров
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
21
Александр Зотов
ОП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
97
Томас Фибел
ЛЗ
32
Марко Ломич
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
4-2-1-2-1
30
Песьяков
92
Брызгалов
15
Пуцко
16
Боккетти
23
Комбаров
27
Ромуло
21
Зотов
71
Попов
10
Промес
17
Зуев
29
Зе Луиш
3-2-3-2
77
Ревишвили
8
Дудиев
32
Ломич
55
Нахушев
24
Шитов
97
Фибел
16
Стеванович
8
Махмудов
22
Самодин
48
Луценко
23
Мухаметшин
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
21
Зотов
7
Джано
7
Джано
21
Зотов
24
Шитов
44
Тишкин
44
Тишкин
24
Шитов
8
Дудиев
29
Игнатович
29
Игнатович
8
Дудиев
48
Луценко
84
Власов
84
Власов
48
Луценко
Остались в запасе
Спартак
Мордовия
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Спартак - Мордовия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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