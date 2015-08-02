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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Урал
Мордовия - Урал: обзор матча 02 августа 2015
Мордовия
02.08.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90+1'
Е. Луценко
41'
Э. Манучарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Урал
Желтая карточка
Е. Луценко
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
90'
+1
Замена
С. Самодин
️️️️
Р. Мухаметшин
88'
88'
Замена
А. Данцев
️️️️
Ч. Лунгу
77'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Дудиев
75'
70'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Бобер
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Манучарян
Пас отдал
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-3-2-2
77
Ревишвили
8
Дудиев
55
Нахушев
44
Рыков
33
Гапон
16
Стеванович
24
Шитов
84
Власов
8
Бобер
23
Мухаметшин
48
Луценко
4-1-2-2-1
99
Арапов
15
Кулаков
2
Хозин
14
Фонтанелло
14
Мартынович
92
Емельянов
10
Лунгу
41
Сапета
18
Бурмистров
21
Ерохин
10
Манучарян
8
Дудиев
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Дудиев
8
Бобер
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
8
Бобер
23
Мухаметшин
22
Самодин
22
Самодин
23
Мухаметшин
10
Лунгу
7
Данцев
7
Данцев
10
Лунгу
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
18
Бурмистров
13
Дорожкин
13
Дорожкин
18
Бурмистров
Остались в запасе
Мордовия
Урал
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
15
Иван Князев
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Мордовия - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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