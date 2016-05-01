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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ростов
Мордовия - Ростов: обзор матча 01 мая 2016
Мордовия
01.05.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
56'
С. Самодин
86'
Д. Стеванович (П)
67'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ростов
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Дудиев
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Стеванович
86'
85'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
М. Перендиа
️️️️
С. Самодин
84'
Желтая карточка
А. Дудиев
78'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Луценко
75'
Желтая карточка
Н. Ревишвили
74'
71'
Желтая карточка
Т. Калачев
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
62'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
Е. Луценко
56'
46'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
Д. Стеванович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
3-2-3-2
77
Ревишвили
8
Дудиев
44
Тишкин
44
Рыков
33
Гапон
55
Нахушев
22
Самодин
8
Махмудов
16
Стеванович
48
Луценко
23
Мухаметшин
4-2-1-2-1
35
Джанаев
34
Маргасов
44
Навас
99
Новосельцев
8
Канга
28
Ротенберг
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
11
Бухаров
22
Самодин
40
Перендиа
40
Перендиа
22
Самодин
8
Дудиев
29
Игнатович
29
Игнатович
8
Дудиев
48
Луценко
84
Власов
84
Власов
48
Луценко
28
Ротенберг
2
Калачев
2
Калачев
28
Ротенберг
7
Полоз
20
Азмун
20
Азмун
7
Полоз
Остались в запасе
Мордовия
Ростов
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Мордовия - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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