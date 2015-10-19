Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Мордовия
Ростов - Мордовия: обзор матча 19 октября 2015
Ростов
19.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Мордовия
16'
Р. Нахушев (АГ)
82'
С. Азмун
84'
А. Бухаров
23'
В. Рыков
57'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Мордовия
90'
+1
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Дудиев
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Т. Калачев
90'
Желтая карточка
Т. Калачев
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Бухаров
Пас отдал
Т. Маргасов
84'
ГОЛ! 2:2!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
82'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
66'
63'
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
62'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Шипицин
Замена
С. Азмун
️️️️
Х. Байрамян
58'
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
А. Дудиев
54'
Желтая карточка
Р. Нахушев
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Рыков
Желтая карточка
С. Навас
22'
17'
Желтая карточка
Д. Стеванович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Нахушев
16'
15'
Желтая карточка
Т. Фибел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Павел Могилевец
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
44
Максим Тишкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
15
Баштуш
44
Навас
34
Маргасов
28
Могилевец
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
19
Байрамян
11
Бухаров
4-1-4-1
25
Чебану
8
Дудиев
44
Рыков
97
Фибел
55
Нахушев
16
Стеванович
8
Махмудов
23
Мухаметшин
44
Тишкин
25
Шипицин
22
Самодин
2
Калачев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
2
Калачев
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
20
Азмун
19
Байрамян
8
Дудиев
29
Игнатович
29
Игнатович
8
Дудиев
25
Шипицин
84
Власов
84
Власов
25
Шипицин
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
Остались в запасе
Ростов
Мордовия
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ростов - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль) Владислав Назаров (Невинномысск)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Ростов
Мордовия
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+