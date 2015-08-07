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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Мордовия
Ахмат - Мордовия: обзор матча 07 августа 2015
Ахмат
07.08.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Мордовия
Желтая карточка
О. Иванов
89'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
85'
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Айссати
83'
74'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
О. Власов
71'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Лебеденко
67'
44'
Замена
М. Тишкин
️️️️
Е. Гапон
43'
Травма
Е. Гапон
15'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
14
Айссати
19
Иванов
11
Мбенг
10
Лебеденко
3-4-2-1
77
Ревишвили
24
Шитов
44
Рыков
40
Перендиа
8
Дудиев
16
Стеванович
6
Ле Таллек
33
Гапон
84
Власов
23
Мухаметшин
48
Луценко
14
Айссати
95
Митришев
95
Митришев
14
Айссати
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
10
Лебеденко
27
Мирзов
27
Мирзов
10
Лебеденко
33
Гапон
44
Тишкин
44
Тишкин
33
Гапон
23
Мухаметшин
29
Игнатович
29
Игнатович
23
Мухаметшин
84
Власов
25
Шипицин
25
Шипицин
84
Власов
Остались в запасе
Ахмат
Мордовия
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ахмат - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (Москва)
Кулалаев Павел( Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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