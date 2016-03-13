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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Краснодар
Мордовия - Краснодар: обзор матча 13 марта 2016
Мордовия
13.03.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
22'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Краснодар
84'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Перейра
75'
Замена
С. Петров
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Р. Навлетов
️️️️
Е. Шипицин
74'
70'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Власов
70'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
64'
53'
Желтая карточка
Ш. Каборе
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
11'
Красная карточка
Р. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
25
Евгений Шипицин
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
(К)
ЦП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-3-3-1
25
Чебану
8
Дудиев
97
Фибел
44
Рыков
32
Ломич
25
Шипицин
44
Тишкин
23
Мухаметшин
84
Власов
8
Махмудов
22
Самодин
4-2-2-2
33
Крицюк
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Страндберг
6
Торбинский
10
Ахмедов
77
Каборе
10
Перейра
10
Мамаев
90
Смолов
39
Ари
25
Шипицин
57
Навлетов
57
Навлетов
25
Шипицин
84
Власов
29
Игнатович
29
Игнатович
84
Власов
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
6
Торбинский
98
Петров
98
Петров
6
Торбинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Мордовия
Краснодар
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мордовия - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Старт
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