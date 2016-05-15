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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Мордовия
Анжи - Мордовия: обзор матча 15 мая 2016
Анжи
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия
39'
Я. Боли
57'
К. Мкртчян
90+1'
Т. Мусалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Мордовия
ГОЛ! 3:0!
Т. Мусалов
90'
+1
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Я. Боли
83'
73'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Мутари
67'
64'
Желтая карточка
Р. Нахушев
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Е. Гапон
60'
Замена
А. Бобер
️️️️
О. Власов
ГОЛ! 2:0!
К. Мкртчян
57'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Л. Эбесилио
54'
Желтая карточка
А. Мутари
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-2-4-1
1
Юрченко
3
Гасанов
4
Лазич
2
Жиров
17
Тигиев
6
Менса
75
Мусалов
6
Эбесилио
18
Маевский
20
Мутари
10
Боли
3-3-2-2
77
Ревишвили
44
Тишкин
55
Нахушев
97
Фибел
8
Дудиев
16
Стеванович
33
Гапон
8
Махмудов
84
Власов
23
Мухаметшин
48
Луценко
20
Мутари
7
Бериша
7
Бериша
20
Мутари
6
Эбесилио
19
Мкртчян
19
Мкртчян
6
Эбесилио
10
Боли
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Боли
33
Гапон
29
Игнатович
29
Игнатович
33
Гапон
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
84
Власов
8
Бобер
8
Бобер
84
Власов
Остались в запасе
Анжи
Мордовия
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Анжи - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Павел Кулалаев (Волжский)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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