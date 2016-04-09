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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Мордовия
ЦСКА - Мордовия: обзор матча 09 апреля 2016
ЦСКА
09.04.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
7 : 1
Завершен
Мордовия
4'
И. Шитов (АГ)
12'
Р. Еременко
22'
А. Головин
25'
А. Муса
26'
С. Игнашевич
75'
Р. Еременко
78'
А. Дзагоев
67'
С. Самодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Мордовия
84'
Желтая карточка
В. Рыков
79'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
ГОЛ! 7:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Муса
78'
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Цауня
76'
ГОЛ! 6:1!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Муса
75'
67'
ГОЛ! 5:1!
С. Самодин
Пас отдал
Е. Гапон
57'
Желтая карточка
Д. Стеванович
Замена
А. Оланаре
️️️️
З. Тошич
56'
46'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Бобер
46'
Замена
Е. Луценко
️️️️
О. Власов
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Головин
46'
ГОЛ! 5:0!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
26'
ГОЛ! 4:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Цауня
25'
ГОЛ! 3:0!
А. Головин
Пас отдал
А. Дзагоев
22'
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
М. Фернандес
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Шитов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Александр Цауня
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
19
Цауня
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
18
Тошич
10
Головин
7
Муса
3-3-3-1
25
Чебану
8
Дудиев
44
Рыков
97
Фибел
24
Шитов
16
Стеванович
33
Гапон
84
Власов
8
Махмудов
8
Бобер
22
Самодин
19
Цауня
42
Щенников
42
Щенников
19
Цауня
10
Головин
15
Широков
15
Широков
10
Головин
18
Тошич
80
Оланаре
80
Оланаре
18
Тошич
8
Бобер
29
Игнатович
29
Игнатович
8
Бобер
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
84
Власов
48
Луценко
48
Луценко
84
Власов
Остались в запасе
ЦСКА
Мордовия
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
65
Владислав Нургалеев
ЦП
57
Руслан Навлетов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
65
Владислав Нургалеев
ЦП
57
Руслан Навлетов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча ЦСКА - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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