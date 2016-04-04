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Мордовия - Крылья Советов
Мордовия - Крылья Советов: обзор матча 04 апреля 2016
Мордовия
04.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
80'
Е. Луценко
6'
И. Таранов
66'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Крылья Советов
90'
+2
Замена
Ш. Бато
️️️️
Г. Габулов
90'
+1
Желтая карточка
Г. Лория
86'
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Корниленко
Желтая карточка
И. Шитов
85'
ГОЛ! 1:2!
Е. Луценко
80'
Замена
А. Бобер
️️️️
Е. Шипицин
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Пас отдал
Й. Молло
64'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Д. Бруно
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
60'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
56'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Таранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
25
Евгений Шипицин
ОП
84
Олег Власов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛАЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
9
Джанни Бруно
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-4-2-1
25
Чебану
24
Шитов
44
Рыков
97
Фибел
32
Ломич
16
Стеванович
25
Шипицин
8
Дудиев
23
Мухаметшин
84
Власов
22
Самодин
3-3-3-1
1
Лория
30
Надсон
90
Бурлак
0
Таранов
20
Померко
15
Цаллагов
33
Ятченко
9
Бруно
8
Габулов
89
Молло
12
Корниленко
25
Шипицин
8
Бобер
8
Бобер
25
Шипицин
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
9
Бруно
12
Симайс
12
Симайс
9
Бруно
8
Габулов
4
Бато
4
Бато
8
Габулов
12
Корниленко
91
Яковлев
91
Яковлев
12
Корниленко
Остались в запасе
Мордовия
Крылья Советов
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Андрей Гордеев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
65
Владислав Нургалеев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Мордовия - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
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Где смотреть матч:
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