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РПЛ 2026/2027
Мордовия - Амкар-Пермь
Мордовия - Амкар-Пермь: обзор матча 15 апреля 2016
Мордовия
15.04.2016, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
53'
Р. Мухаметшин
31'
Г. Джикия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Амкар-Пермь
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Дудиев
89'
73'
Замена
А. Прудников
️️️️
Я. Гол
Желтая карточка
Р. Нахушев
71'
Желтая карточка
А. Дудиев
69'
Замена
О. Власов
️️️️
С. Самодин
63'
60'
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
В. Рыков
59'
56'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
А. Шаваев
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
И. Шитов
53'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
П. Игнатович
52'
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джикия
Пас отдал
П. Комолов
10'
Замена
Б. Идову
️️️️
Б. Бутко
9'
Травма
Б. Бутко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
(К)
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
16
Далибор Стеванович
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
3-2-3-2
77
Ревишвили
8
Дудиев
55
Нахушев
44
Рыков
32
Ломич
24
Шитов
29
Игнатович
8
Махмудов
16
Стеванович
48
Луценко
22
Самодин
3-4-2-1
57
Селихов
14
Джикия
3
Зайцев
21
Белоруков
91
Бутко
8
Огуде
5
Гол
23
Баланович
20
Комолов
8
Шаваев
21
Чума
22
Самодин
84
Власов
84
Власов
22
Самодин
8
Дудиев
88
Иванов
88
Иванов
8
Дудиев
29
Игнатович
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
29
Игнатович
91
Бутко
30
Идову
30
Идову
91
Бутко
8
Шаваев
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Шаваев
5
Гол
89
Прудников
89
Прудников
5
Гол
Остались в запасе
Мордовия
Амкар-Пермь
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Мордовия - Амкар-Пермь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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