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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Мордовия
Локомотив - Мордовия: обзор матча 21 мая 2016
Локомотив
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия
28'
Р. Жемалетдинов
56'
П. Шкулетич
66'
Р. Жемалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Мордовия
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
А. Коломейцев
88'
80'
Замена
М. Маркин
️️️️
О. Власов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Баринов
72'
ГОЛ! 3:0!
Р. Жемалетдинов
66'
63'
Замена
Р. Навлетов
️️️️
Р. Нахушев
59'
Желтая карточка
Д. Стеванович
ГОЛ! 2:0!
П. Шкулетич
Пас отдал
Э. Хенти
56'
Желтая карточка
Э. Хенти
53'
Замена
В. Чорлука
️️️️
В. Денисов
46'
34'
Желтая карточка
Т. Фибел
31'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Р. Жемалетдинов
28'
Желтая карточка
А. Коломейцев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
39
Пейчинович
49
Шишкин
6
Баринов
23
Тарасов
18
Коломейцев
10
Жемалетдинов
32
Шкулетич
19
Хенти
3-3-3-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
32
Ломич
97
Фибел
44
Тишкин
16
Стеванович
55
Нахушев
8
Бобер
84
Власов
8
Махмудов
23
Мухаметшин
18
Коломейцев
21
Махатадзе
21
Махатадзе
18
Коломейцев
29
Денисов
14
Чорлука
14
Чорлука
29
Денисов
6
Баринов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Баринов
84
Власов
93
Маркин
93
Маркин
84
Власов
55
Нахушев
57
Навлетов
57
Навлетов
55
Нахушев
23
Мухаметшин
29
Игнатович
29
Игнатович
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Локомотив
Мордовия
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Локомотив - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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