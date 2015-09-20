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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - ЦСКА
Мордовия - ЦСКА: обзор матча 20 сентября 2015
Мордовия
20.09.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 6
Завершен
ЦСКА
1'
Е. Луценко
12'
В. Рыков
14'
Р. Мухаметшин
67'
Е. Луценко
49'
К. Панченко
56'
З. Тошич
59'
С. Думбия
80'
А. Муса
86'
А. Муса
88'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - ЦСКА
88'
ГОЛ! 4:6!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
86'
ГОЛ! 4:5!
А. Муса
Пас отдал
В. Березуцкий
Замена
П. Игнатович
️️️️
Е. Луценко
83'
80'
ГОЛ! 4:4!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
72'
Замена
А. Цауня
️️️️
Б. Натхо
ГОЛ! 4:3!
Е. Луценко
Пас отдал
Р. Нахушев
67'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Д. Стеванович
64'
Замена
А. Дудиев
️️️️
О. Власов
62'
59'
ГОЛ! 3:3!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
57'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
56'
ГОЛ! 3:2!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
Вторая желтая
Я. Джало
54'
49'
ГОЛ! 3:1!
К. Панченко
Пас отдал
З. Тошич
46'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
Я. Джало
37'
Желтая карточка
В. Рыков
34'
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Я. Джало
14'
ГОЛ! 2:0!
В. Рыков
12'
11'
Красная карточка
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
16
Янник Джало
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
77
Ревишвили
55
Нахушев
44
Рыков
40
Перендиа
24
Шитов
6
Ле Таллек
16
Стеванович
84
Власов
23
Мухаметшин
16
Джало
48
Луценко
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
84
Власов
8
Дудиев
8
Дудиев
84
Власов
48
Луценко
29
Игнатович
29
Игнатович
48
Луценко
16
Стеванович
8
Махмудов
8
Махмудов
16
Стеванович
10
Натхо
19
Цауня
19
Цауня
10
Натхо
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
Остались в запасе
Мордовия
ЦСКА
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Мордовия - ЦСКА
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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