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Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Мордовия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 октября 2015
Мордовия
24.10.2015, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
59'
Е. Луценко
62'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
90'
+2
Желтая карточка
Э. Махмудов
83'
75'
Замена
А. Клещенко
️️️️
С. Ткачев
Пенальти не реализован!
Р. Мухаметшин
73'
72'
Красная карточка
А. Тлисов
71'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Хубулов
66'
Вторая желтая
М. Рабиу
64'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Шандао
62'
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
С. Манолев
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
59'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Е. Шипицин
50'
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
46'
36'
Желтая карточка
М. Рабиу
33'
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
Е. Шипицин
28'
Желтая карточка
В. Рыков
25'
Желтая карточка
И. Шитов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
24
Игорь Шитов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЛП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
44
Максим Тишкин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-5-1
25
Чебану
24
Шитов
97
Фибел
44
Рыков
8
Дудиев
25
Шипицин
23
Мухаметшин
44
Тишкин
8
Махмудов
84
Власов
22
Самодин
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
11
Манолев
19
Рабиу
8
Бугаев
8
Тлисов
11
Ткачев
88
Хубулов
6
Бальде
25
Шипицин
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
25
Шипицин
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
11
Ткачев
24
Клещенко
24
Клещенко
11
Ткачев
88
Хубулов
17
Коновалов
17
Коновалов
88
Хубулов
2
Шандао
28
Аршавин
28
Аршавин
2
Шандао
Остались в запасе
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Старт
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