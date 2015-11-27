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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Мордовия
Урал - Мордовия: обзор матча 27 ноября 2015
Урал
27.11.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Мордовия
36'
А. Сапета
39'
А. Сапета
82'
С. Гогниев
23'
Т. Фибел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Мордовия
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Э. Манучарян
90'
+1
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Гогниев
87'
ГОЛ! 3:1!
С. Гогниев
Пас отдал
А. Сапета
82'
80'
Замена
С. Самодин
️️️️
Д. Стеванович
79'
Желтая карточка
Я. Джало
Желтая карточка
А. Фидлер
75'
Желтая карточка
В. Хозин
56'
54'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
Я. Джало
️️️️
А. Дудиев
Замена
В. Хозин
️️️️
Д. Кулаков
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Сапета
39'
37'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 1:1!
А. Сапета
Пас отдал
Д. Кулаков
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фибел
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Эдгар Манучарян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Артем Фидлер
ЦП
30
Герсон Асеведо
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
16
Янник Джало
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
7
Данцев
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Манучарян
41
Сапета
10
Фидлер
30
Асеведо
2
Гогниев
3-4-2-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
97
Фибел
44
Рыков
24
Шитов
16
Стеванович
6
Ле Таллек
44
Тишкин
84
Власов
23
Мухаметшин
48
Луценко
15
Кулаков
2
Хозин
2
Хозин
15
Кулаков
10
Манучарян
18
Бурмистров
18
Бурмистров
10
Манучарян
2
Гогниев
16
Ставпец
16
Ставпец
2
Гогниев
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
8
Дудиев
16
Джало
16
Джало
8
Дудиев
16
Стеванович
22
Самодин
22
Самодин
16
Стеванович
Остались в запасе
Урал
Мордовия
10
Карлос Страндберг
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
32
Андрей Горбанец
АП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Урал - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Гаряфий Абуняимович Жафяров (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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