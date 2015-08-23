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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Мордовия
Краснодар - Мордовия: обзор матча 23 августа 2015
Краснодар
23.08.2015, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Мордовия
78'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Иванов
Замена
Д. Торбинский
️️️️
С. Петров
76'
73'
Замена
Е. Луценко
️️️️
С. Самодин
Замена
В. Быстров
️️️️
Ю. Газинский
65'
64'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Д. Стеванович
62'
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
60'
53'
Желтая карточка
И. Шитов
Желтая карточка
Вандерсон
49'
35'
Желтая карточка
Д. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
4
Стефан Страндберг
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
14
Вандерсон
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
16
Янник Джало
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
4
Страндберг
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Мамаев
14
Вандерсон
90
Смолов
4-2-3-1
77
Ревишвили
24
Шитов
44
Рыков
40
Перендиа
55
Нахушев
16
Стеванович
6
Ле Таллек
88
Иванов
84
Власов
23
Мухаметшин
22
Самодин
98
Петров
6
Торбинский
6
Торбинский
98
Петров
18
Газинский
34
Быстров
34
Быстров
18
Газинский
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
88
Иванов
29
Игнатович
29
Игнатович
88
Иванов
16
Стеванович
25
Шипицин
25
Шипицин
16
Стеванович
22
Самодин
48
Луценко
48
Луценко
22
Самодин
Остались в запасе
Краснодар
Мордовия
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Краснодар - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Миневич Владимир (Смоленск)
Болотенков Андрей (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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