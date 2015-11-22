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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Динамо: обзор матча 22 ноября 2015
Мордовия
22.11.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
73'
Д. Ле Таллек
32'
А. Ташаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Динамо
90'
+1
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Г. Морозов
Желтая карточка
Д. Сысуев
90'
83'
Желтая карточка
А. Соснин
81'
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 1:1!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Е. Луценко
73'
Замена
С. Самодин
️️️️
О. Власов
71'
Замена
Я. Джало
️️️️
А. Дудиев
65'
Желтая карточка
Т. Фибел
54'
37'
Желтая карточка
П. Погребняк
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Пас отдал
Ю. Жирков
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Э. Махмудов
13'
Травма
Э. Махмудов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
16
Янник Джало
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-4-2-1
77
Ревишвили
24
Шитов
44
Рыков
97
Фибел
44
Тишкин
6
Ле Таллек
16
Стеванович
8
Дудиев
8
Махмудов
84
Власов
48
Луценко
4-1-2-2-1
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
0
Дьяков
18
Морозов
18
Жирков
47
Зобнин
23
Соснин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
8
Махмудов
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Махмудов
8
Дудиев
16
Джало
16
Джало
8
Дудиев
84
Власов
22
Самодин
22
Самодин
84
Власов
18
Морозов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Морозов
Остались в запасе
Мордовия
Динамо
25
Илья Чебану
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
6
Максим Кузьмин
АП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Мордовия - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Денис Шпилев (Белгород)
Инспектор:
Александр Викторович Лапин (Уфа)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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