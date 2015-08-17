Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Уфа
Мордовия - Уфа: обзор матча 17 августа 2015
Мордовия
17.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
81'
Д. Стоцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Уфа
Желтая карточка
И. Шитов
90'
+1
85'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Марсиньо
Замена
А. Бобер
️️️️
С. Самодин
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоцкий
Пас отдал
М. Пурье
Замена
П. Игнатович
️️️️
Д. Ле Таллек
74'
62'
Замена
М. Пурье
️️️️
А. Зинченко
58'
Желтая карточка
Марсиньо
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Иванов
57'
Желтая карточка
Д. Стеванович
56'
21'
Замена
С. Фомин
️️️️
Н. Сафрониди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ЦП
70
Николай Сафрониди
ЦП
10
Марсиньо
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
4-2-3-1
77
Ревишвили
44
Тишкин
40
Перендиа
44
Рыков
24
Шитов
6
Ле Таллек
16
Стеванович
23
Мухаметшин
84
Власов
88
Иванов
22
Самодин
3-2-2-1-1
1
Юрченко
19
Осипов
47
Зинченко
34
Тумасян
33
Сухов
34
Кацалапов
13
Засеев
70
Сафрониди
10
Марсиньо
44
Игбун
6
Ле Таллек
29
Игнатович
29
Игнатович
6
Ле Таллек
88
Иванов
25
Шипицин
25
Шипицин
88
Иванов
22
Самодин
8
Бобер
8
Бобер
22
Самодин
10
Марсиньо
13
Верховцов
13
Верховцов
10
Марсиньо
70
Сафрониди
4
Фомин
4
Фомин
70
Сафрониди
47
Зинченко
14
Пурье
14
Пурье
47
Зинченко
Остались в запасе
Мордовия
Уфа
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
42
Сергей Нарубин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Мордовия - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитрий (Москва)
Петросян Арам (Бронницы)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Мордовия
Уфа
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+