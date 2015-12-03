Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ахмат
Мордовия - Ахмат: обзор матча 03 декабря 2015
Мордовия
03.12.2015, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ахмат
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кузяев
82'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Г. Теодор Грозав
Замена
С. Самодин
️️️️
О. Власов
75'
71'
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
Желтая карточка
И. Шитов
70'
69'
Желтая карточка
Родолфо
Желтая карточка
Е. Луценко
69'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Д. Ле Таллек
64'
46'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Митришев
Желтая карточка
Т. Фибел
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-4-2-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
97
Фибел
44
Рыков
44
Тишкин
16
Стеванович
6
Ле Таллек
24
Шитов
23
Мухаметшин
84
Власов
48
Луценко
3-4-2-1
1
Городов
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
31
Рыбус
14
Айссати
37
Грозав
95
Митришев
6
Ле Таллек
25
Шипицин
25
Шипицин
6
Ле Таллек
84
Власов
22
Самодин
22
Самодин
84
Власов
95
Митришев
14
Кузяев
14
Кузяев
95
Митришев
37
Грозав
11
Мбенг
11
Мбенг
37
Грозав
Остались в запасе
Мордовия
Ахмат
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Мордовия - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Николай Владиславович Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Мордовия
Ахмат
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+