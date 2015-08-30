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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Рубин
Мордовия - Рубин: обзор матча 30 августа 2015
Мордовия
30.08.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
37'
Д. Стеванович (П)
49'
Р. Мухаметшин
61'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Рубин
Желтая карточка
Н. Ревишвили
90'
+2
Замена
П. Игнатович
️️️️
Р. Мухаметшин
86'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
84'
77'
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Иванов
72'
61'
ГОЛ! 2:1!
И. Портнягин
Пас отдал
М. Оздоев
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
А. Иванов
49'
46'
Замена
И. Портнягин
️️️️
К. Эдуардо
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
Р. Нахушев
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Стеванович
37'
36'
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
М. Лемос
33'
Красная карточка
С. Рыжиков
23'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
М. Тишкин
️️️️
И. Шитов
10'
Травма
И. Шитов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
48
Евгений Луценко
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Маурисио Лемос
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ОП
40
Благо
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
52
Егор Сысуев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
16
Янник Джало
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-2-1
77
Ревишвили
55
Нахушев
40
Перендиа
44
Рыков
24
Шитов
48
Луценко
16
Стеванович
6
Ле Таллек
84
Власов
88
Иванов
23
Мухаметшин
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
17
Батов
3
Лемос
14
Билялетдинов
40
Благо
88
Камболов
22
Эдуардо
17
Дядюн
99
Канунников
88
Иванов
8
Дудиев
8
Дудиев
88
Иванов
24
Шитов
44
Тишкин
44
Тишкин
24
Шитов
23
Мухаметшин
29
Игнатович
29
Игнатович
23
Мухаметшин
3
Лемос
1
Нестеренко
1
Нестеренко
3
Лемос
17
Дядюн
21
Оздоев
21
Оздоев
17
Дядюн
22
Эдуардо
97
Портнягин
97
Портнягин
22
Эдуардо
Остались в запасе
Мордовия
Рубин
52
Егор Сысуев
ЦЗ
25
Илья Чебану
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
16
Янник Джало
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
52
Егор Сысуев
ЦЗ
25
Илья Чебану
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
16
Янник Джало
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Мордовия - Рубин
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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