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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Мордовия
Динамо - Мордовия: обзор матча 25 июля 2015
Динамо
25.07.2015, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия
12'
А. Ионов
28'
М. Вальбуэна (П)
24'
Е. Луценко
82'
М. Дональд (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Мордовия
83'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Дональд
Желтая карточка
Е. Данилкин
81'
Желтая карточка
В. Ванкер
74'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Р. Зобнин
70'
69'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Травма
Р. Зобнин
68'
63'
Желтая карточка
И. Шитов
60'
Замена
М. Дональд
️️️️
А. Бобер
41'
Замена
И. Шитов
️️️️
А. Иванов
39'
Травма
А. Иванов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Вальбуэна
28'
27'
Желтая карточка
Р. Нахушев
24'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
Пас отдал
А. Дудиев
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
А. Козлов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
23
Руслан Мухаметшин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
8
Антон Бобер
ОП
84
Олег Власов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Габулов
15
Данилкин
0
Дьяков
34
Козлов
27
Денисов
18
Жирков
47
Зобнин
23
Соснин
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
4-2-3-1
77
Ревишвили
8
Дудиев
55
Нахушев
44
Рыков
33
Гапон
16
Стеванович
8
Бобер
88
Иванов
84
Власов
23
Мухаметшин
48
Луценко
47
Зобнин
21
Ванкер
21
Ванкер
47
Зобнин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
88
Иванов
24
Шитов
24
Шитов
88
Иванов
8
Бобер
20
Дональд
20
Дональд
8
Бобер
Остались в запасе
Динамо
Мордовия
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Динамо - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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